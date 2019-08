المتوسط

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أن مجلس النواب أقر قانون الشرطة الجديد.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن القانون يعتمد التعديلات التي أحالتها الوزارة للمجلس بما فيها اعتماد كافة المزايا المالية والمعنوية لرجال الشرطة والأمن.

The post مجلس النواب يعتمد قانون الشرطة الجديد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية