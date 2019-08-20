داخلية المؤقتة تهنئ أعضاء الشرطة بمناسبة إقرار قانون الشرطة

أخبار ليبيا24-خاص

هنأت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة اليوم الثلاثاء أعضاء هيئة الشرطة وموظفي وزارة الداخلية بمناسبة إقرار مجلس النواب لقانون الشرطة الجديد واعتماد التعديلات التي أحالتها إليه.

وأعرب وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وفقًا لإعلام الوزارة، عن شكره لمجلس النواب ومجلس وزراء الحكومة المؤقتة على القانون بمناسبة إقرار القانون.

وأقر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء قانون الشرطة الجديد، حيث اعتمد التعديلات التي أحالتها وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إليه، فيما يتعلق بكافة المزايا المالية والمعنوية لرجال الشرطة والأمن، والمساواة بينهم وبين المدنيين.

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