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أهالي بنغازي يقبلون على تسجيل مركباتهم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، إن قسم المرور والتراخيص في المدينة شهد إقبالا من المواطنين لتسجيل مركباتهم، حيث شرع القسم في استقبال المواطنين وتسهيل إجراءاتهم.

وأضافت المديرية أن هذا الإقبال جاء عقب الحملة المرورية التي أطلقتها المديرية لضبط المركبات التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم وغير المكتملة الإجراءات.

وأشارت المديرية في بيان إلى أن العاملين في القسم تمكنوا خلال اليومين الماضيين من تسجيل 1050 مركبة آلية، و450 مركبة اليوم الثلاثاء.

ولفتت إلى أن إجراءات تسجيل المركبة تتطلب توفير عقد بيع، والأوراق الجمركية، والرقم الوطني، وصور عن البطاقة الشخصية، ورخصة القيادة، و4 صور شخصية، إضافة إلى الفحص الفني الدوري، والتأمين الأجباري، وملف شخصي.

وذكرت المديرية أن رسوم الفحص الفني الدوري 5 دنانير، ورسوم الكتيب للمركبة 5 دنانير، ورسوم اللوحات المعدنية 60 دينارا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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