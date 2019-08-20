بسواعد ليبية.. الوحدة الثالثة بمحطة أوباري ترى النور

أعلنت محطة كهرباء أوباري الغازية، اليوم الثلاثاء، تشغيل الوحدة الثالثة بالمحطة بعد استكمال الاختبارات التشغيلية.

وقالت المحطة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الوحدة الثالثة دخلت رسميا على الشبكة العامة للكهرباء لتساهم في تخفيف العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين تذبذب الجهد في المنطقة الجنوبية.

وأضافت المحطة أن هذا العمل الكبير أنجز بواسطة مهندسي الشركة العامة للكهرباء بعد عزوف الشركات الأجنبية عن الرجوع واستكمال الأعمال.

وكان مساعد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمود الرياني، قال لـ218، السبت الماضي، إن الوحدة ما تزال تحت الاختبارات التشغيلية، وأنه سيتم الإعلان رسمياً عن الدخول النهائي للوحدة الثالثة عندما تكون جاهزة.

يُذكر أن الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري قد دخلت الخدمة في الـ6 من أغسطس الجاري، وذكرت شركة الكهرباء حينها أن الفرق الفنية تعمل على إدخال الوحدة الثالثة في أقرب وقت أيضاً.

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