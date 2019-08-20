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معالي وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة يهنئ كافة أعضاء هيئة الشرطة بشأن اعتماد قرار المزايا المالية والمعنوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 20 أغسطس 2019 (وال)- هنأ معالي وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف كافة أعضاء هيئة الشرطة وموظفي وزارة الداخلية بمناسبة اعتماد مجلس النواب لقرار المزايا المالية والمعنوية لرجال الشرطة والأمن التابعين للوزارة .

وقدم معاليه الشكر لمجلس النواب الموقر ومجلس وزراء الحكومة المؤقتة.

ويشار إلى أن مجلس النواب أقر صباح اليوم الثلاثاء، قانون الشرطة الجديد واعتمد التعديلات التي أحالتها وزارة الداخلية للمجلس، بما فيها اعتماد كافة المزايا المالية والمعنوية لرجال الشرطة والأمن. (وال – بنغازي) ع ط

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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