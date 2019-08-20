اختتام فعاليات الدورة التدريبية في مجال الإحصاء والتوثيق بالمرافق الصحية بالمرج

المرج 20 أغسطس 2019 (وال) – اختتمت ببلدية المرج فعاليات الدورة التدريبية للكوادر الإدارية في مجال الإحصاء والتوثيق بالمرافق الصحية على نظام جمع البيانات الإحصائية وتوثيقها.

ويأتي البرنامج ضمن مشروع نظم المعلومات الصحية المناطقة (DHIS2) تحت إشراف مكتب المعلومات والتوثيق، وقد تواصل البرنامج لمدة أربعة أيام شارك فيها “24” موظفا وموظفة من مختلف المراكز والوحدات الصحية ببلدية المرج، جردس العبيد، والأبيار.

وتلقى المشاركون خلال أيام سُبل الإحصاء وكيفية جمع البيانات اليومية لكل وحدة صحية أو مرفق صحي من خلال المترددين للعلاج والتداوى وتوثيقها.

وتهدف الدورة التدريبية لتطوير قدرات الكادر الوظيفي، وكذلك نوعية الخدمة المقدمة في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بالقطاع العام. (وال – المرج) أف / ع ع

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