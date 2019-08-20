وصول عدد من السفن إلى ميناء بنغازي محملة بالسلع والبضائع

العنوان_بنغازي

ركنت مساء اليوم بميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات “اهرام” الخط الملاحي الميرسك والوكيل الملاحى شركة الدهماني للتوكيلات الملاحية والتي تحتوي على 475 حاوية محملة ببضائع وسلع .

كما وصلت إلى ميناء بنغازي أيضاً السفينة (كنت شيب فون) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية محملة ب 253 حاوية تحوي بضائع مختلفة.

ووصلت كذلك إلى ميناء بنغازي سفينتا نقل الأسمنت(دانا تليدر) وعلى متنها 2800 طن من مادة الأسمنت السائب، والسفينة (ليبتس ستار) وعلى متنها 1100 طن من الأسمنت السائب.

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