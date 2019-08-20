المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ، أنه “بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع الجنوب والمجلس البلدي وادي عتبة، قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بإرسال شحنة إغاثة من العاصمة طرابلس باتجاه منطقة مرزق وذلك استجابة للظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة”.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ” المساعدة والتي وصلت يوم الاحد18 أغسطس شملت إلى المنطقة كميات مختلفة من المواد الغذائية الأساسية ومواد إغاثة أخرى تم توزيعها على العائلات النازحة بسبب الأحداث الحالية”.

وصرح مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية خالد بوخطوة، قائلاً : “إن المؤسسة الوطنية تعمل ما بوسعها من خلال إدارة التنمية المستدامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات الضرورية لسكان المدينة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها”.

The post “الوطنية للنفط” ترسل شحنة إغاثة إلى مدينة مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

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