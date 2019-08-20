“المؤقتة”: مشاريع لحل مشاكل بلدية الأبيار

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الثلاثاء، سير العمل بالمشاريع في بلدية الأبيار، التي منحت الحكومة الإذن للتعاقد عليها بقيمة 53.5 مليون دينار ليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمقر الحكومة في قرنادة، مع عضو مجلس النواب علي القطراني ورئيس المجلس التسييري لبلدية الأبيار محمد عثمان محمد ومجموعة من المسؤولين بالبلدية.

وقالت “المؤقتة” في بيان إن الاجتماع استعرض مستوى الإنجاز بالمشاريع في الأبيار، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم كافة مديري مكاتب المشروعات بالوزارات والهيئات والمؤسسات التي قامت بالتعاقد على تنفيذ تلك المشروعات بالبلدية وذلك خلال الأسبوع القادم؛ للوقوف على كافة المشاكل التي تعيق الاستمرارية في تنفيذ بعض المشاريع المتعثرة ووضع الحلول الممكنة لها.

ووافق الثني على تنفيذ مشروعات للبلدية لحل مجموعة كبيرة من المختنقات مثل الطرق داخل المخططات المعتمدة والطرق الفرعية، كما تمت الموافقة على تنفيذ الدراسة المقدمة لازدواج مدخلي مدينة الأبيار (الشرقي والغربي) بكافة مرافقه وخدماته.

ومنح الثني الإذن لصيانة 5 مدارس بالمنطقة، وإنشاء قاعة الوطن للمؤتمرات والندوات بقيمة تقديرية بلغت 2.3 مليون دينار ليبي، إضافة إلى إنشاء سور لجامعة الأبيار بقيمة إجمالية بلغت مليوني دينار.

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