الثني يوافق على عدد من المشروعات لصالح بلدية الأبيار

اجتمع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني في مقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع عضو مجلس النواب علي القطراني ورئيس المجلس التسييري لبلدية الأبيار وعدد من المسؤولين بالبلدية.

وناقش المجتمعون سير المشروعات التي صدر في حقها الإذن بالتعاقد لصالح البلدية، على أن يتم الاجتماع مع مدراء مكاتب المشروعات بالوزارات والهيئات والمؤسسات التي تقوم بتنفيذ تلك المشروعات بالبلدية للوقوف على كافة المشاكل التي تعيق الاستمرارية في بعض المشاريع المتعثرة.

وأعطى الثني خلال الاجتماع أذونات لتنفيذ جملة من المشروعات الهامة والضرورية للبلدية.

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