وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالمؤقتة يناقش مشاكل المربين في قمينس واجدابيا وسلوق

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة حسن الزيداني اجتماعا مع منسقي الزراعة ببلديات قمينس واجدابيا وسلوق والبيضان وبعض مربي المواشي بها ، كما حضر الاجتماع إدارتا الإنتاج الحيواني والتخطيط والمتابعة بمقر الوزارة في مدينة شحات.

وناقش المجتمعون الاستعداد للموسم القادم من حيث توفير الأعلاف والتحصينات للثروة الحيوانية ومعالجة الجفاف وقلة المياه التي يعاني منها مربو الإبل وذلك عن طريق صيانة الصهاريج والآبار.

هذا وأكد الزيداني أن هناك إجراءات متخذة لتوفير الأعلاف ورصد مبلغ مالي لتوفير التحصينات من قبل مجلس الوزراء، حيث تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة من الحاضرين لرصد ومعالجة حالة الجفاف التي تمر بها المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا