عقب حملة مرورية.. أمن بنغازي تعلن تسجيل نحو 1500 مركبة آلية

كشف مكتب الإعلام الأمني ببنغازي، عن توافد المواطنين على قسم المرور والتراخيص بنغازي لتسجيل مركباتهم الآلية.

وأوضح المكتب، أن هذا الاقبال جاء عقب الحملة المرورية التي أطلقتها مديرية أمن بنغازي لاستهداف المركبات التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم غير مكتملة الإجراءات، حيث باشر القسم في استقبال المواطنين وتسهيل اجراءاتهم.

وأكد المكتب، أن القسم قام خلال اليومين الماضيين بتسجيل عدد ١٠٥٠ مركبة آلية، إضافة إلى تسجيل ٤٥٠ مركبة آلية اليوم الثلاثاء.

وأشار المكتب، إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل هي (عقد بيع-الأوراق الجمركية-الرقم الوطني-صورة من البطاقة الشخصية-صورة من رخصة القيادة-(4) صور شخصية-الفحص الفني الدوري-التأمين الإجباري-ملف شخصي).

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