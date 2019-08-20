داخلية الوفاق تبحث تفعيل الـمنافذ الـحدودية

عـقد وكـيل وزارة الـداخلية التابعة لحكومة الوفاق خـالد مـازن، الـيوم الـثلاثاء، اجتماعا موسعا مع رئـيس جـهاز مـكافحة الـهجرة غـير الـشرعية، ورئـيس جـهاز الـشرطة الـسياحية وحـماية الآثـار، ورئـيس جـهاز الـشرطة الـزراعية، ومـساعد رئـيس جـهاز الـشرطة الـقضائية، ومـدير الإدارة الـعامة لـمـكافحة الـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية، ومـدير الإدارة الـعامة لـحماية الـطاقة الـكهربائية، ومـدير الإدارة الـعامة لأمـن الـمنافذ، ومـدير الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي الـمكلف.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع الذي عقد بـمقر الـوزارة بـطرابلس، تم خلاله مـناقشة الأوضـاع الأمـنية بـشكل عـام ووضـع حـلول للـمشاكل والـعراقيل الـتي تـواجه الأجـهزة الأمـنية لـحفظ الأمـن وضـبط الـخارجين عـن الـقانون ومـكافحة الـهجرة غـير الـشرعية ومـكافحة الـمخدرات وفـرض الـسيطرة الأمـنية داخـل هـذه الـمناطق.

كـما تـم أيـضاً خـلال الاجتماع الـدعوة لـتفعيل الـمنافذ الـحدودية الـواقعة بـمناطق الـجنوب وتـكاثف الـجهود لـضمان الأداء الأمـني الـفعال بـين الـفروع والإدارات والأجـهزة والـهيئات الـقضائية، والـتـطرق لـموضوع مـشاكل الـمساجين والـموقوفين عـلى ذمـة قـضايا جـنائية.

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