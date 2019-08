المتوسط:

قررت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، رفع مرتبات العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة.

وأكد وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، إصدار قرار المجلس الرئاسي رقم (885) لسنة 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية القاضي برفع مرتباتـهم.

