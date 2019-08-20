دولة رئيس مجلس الوزراء يكرم عددا من السادة مديري المستشفيات والمراكز الطبية

قرنادة 20 أغسطس 2019 (وال) – كرم دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة عددا من السادة مديري المستشفيات والمراكز الطبية.

وجاءت مراسم التكريم التي حضرها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، تثمينا لدور المكرمين في الارتقاء بالقطاع الصحي في البلاد في هذا الظرف الذي تمر به.

وأكد دولة الرئيس أن هذا التكريم جاء بعد زيارة عدد من المرافق الطبية وتبين تميز المكرمين عن أولئك الذين تلقوا الدعم والإمكانيات وقصروا في أداء واجباتهم.

ودعا دولته بذل المزيد من الجهد في سبيل توفير الخدمة الطبية الجيدة للمواطنين، معربا عن أمله في أن يكون هذا التكريم دافعا لهم في مسيرة العطاء. (وال – قرنادة) ع ع

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