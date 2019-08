المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق عن استهداف المدفعية الثقيلة بشكل دقيق و مركز تجمعاً لقوات ” الجيش” في مثلث القيو ووادي الربيع.

وكشف المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عن وصول تعزيزات عسكرية لمحاور القتال ضمن تجهيزات قيادة العملية لمرحلة جديدة ستنطلق قريباً.

