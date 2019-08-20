بلدية مصراتة في إجتماع مع ويليامز : نوافق على الحل السياسي بشرط

ليبيا – التقت صباح اليوم الثلاثاء ” ستيفاني ويليامز ” نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المجلس البلدي مصراتة في لقاءها الأول، ضمن سلسلة اللقاءات التي تستهدف إجراءها داخل البلدية على مدار يومين متتاليين.

ووفقاً لبيان صادر من البلدية ، فقد حضر اللقاء عمر أبوليفة عضو مجلس الدولة الإستشاري في الوقت الذي اعتذر فيه بقية ممثلي المدينة بالبرلمان والإستشاري عن الحضور لارتباطات مسبقة، حيث أن هذا اللقاء مستهدف به الجهات الرسمية المنتخبة الممثلة للمدينة ، وفقاً للبيان.

وافتتح اللقاء مصطفى كرواد عميد البلدية مرحباً بالضيفة معطياً لها الكلمة وقد نقلت بلدية مصراتة عن ستيفاني تأكيدها على ” استمرار البعثة في عملها من داخل ليبيا، وأن المبعوث غسان سلامة بصدد تجميع رأي دولي جديد حول ليبيا، واضع في اعتباره فشل الحل العسكري، وأن الحوار السياسي والتوافق الليبي هو المخرج الوحيد للحل في ليبيا، وأن زيارتها تأتي في إطار التشاور ” .

ومن جهتهم أكد الحضور من جانب مصراتة موافقتهم على ذلك الحل السياسي بشرط استبعاد الحل العسكري وإستبعاد من وصفه البيان بـ ” المدعو حفتر” من أي حوار مستقبلي، وأهمية العمل على إيقاف التدخل الخارجي .

كما أكدوا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية التي يُعول عليها في إتاحة الفرصة لقيام الدولة المدنية، وفرصة أكبر في الملتقى الجامع للخروج بحكومة وحدة وطنية تُلحق بانتخابات وفق قاعدة دستورية.

كما اختتمت ستيفاني بالإشادة بدور المدينة في مكافحة الإرهاب، مؤكدة على المزيد من المشاورات وصولاً إلى حل الأزمة، بعيداً عن الحل العسكري، وبما يؤدي إلى الاستقرار وتحقيق مصالح الجميع ، بحسب بيان بلدية مصراتة .

يشار إلى أن ستيفاني ستُجري عدة لقاءات مع عدة مكونات بالبلدية، وذلك في إطار التشاور واستطلاع الأراء في زيارة قالت البلدية في بيانها بأنها ” الأولى والأهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى بلدية مصراتة منذ بداية هجوم مجرم الحرب حفتر على العاصمة طرابلس ” ، وفقاً لنص ذات البيان .

المرصد – متابعات

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