الحكومة المؤقتة تستعد لإنشاء مدينة طبية متكاملة في طرابلس

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، عن عزم الحكومة إنشاء مدينة طبية متكاملة في طرابلس، وذلك استجابة لمقترح تقدم به عدد 72 نائبا من أعضاء مجلس النواب.

وأذن الثني، في البدء بالإجراءات والدراسات لمحورة وإنشاء الإضافات في مصنع التبغ بطرابلس، وداخل محيطه (على مساحة عشرة هكتارات) في منطقة الدريبي لكي يصبح مدينة طبية متكاملة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تترافق مع خطط “توطين وتدويل” الخدمات الطبية في ليبيا بما يخدم المواطنين بطريقة أسهل وأفضل خاصة مع تزايد عدد السكان والمسافات بدل من الاستنزاف المستمر لموارد الدولة في الخارج بدون أي تطوير بالداخل أو نقل للمعرفة.

وفي سياق متصل قرر الثني، إنشاء مستشفى الساحل والجبل المركزي (قصر الحاج) ليخدم المنطقة الممتدة من غرب طرابلس من الزاوية إلى زوارة ومن نالوت إلى غريان يكون موقعه في منطقة قصر الحاج كمستشفى مركزي متكامل خدمة لأهل المنطقة الغربية.

يشار إلى أن إعلان رئيس الحكومة جاء على هامش اجتماع عقده مع وزير العمل – رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية مسعود صوة، بحضور عضو مجلس النواب عن الرجبان صلاح الصهبي.

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