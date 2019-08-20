قسم المرور في بنغازي يعلن تسجيل “1500” سيارة خلال “3” أيام

العنوان_بنغازي

كشف مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري أن قسم المرور والترخيص سجل اليوم الثلاثاء “450” سيارة.

وقال المسماري إن أعضاء قسم المرور تمكنوا اليومين الماضيين من تسجيل عدد 1050 مركبة آلية، لافتًا إلى أن هذا الإقبال جاء عقب الحملة المرورية التي أطلقتها مديرية أمن بنغازي لاستهداف المركبات التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم.

وأشار إلى أن المواطنين توافدوا على قسم المرور والتراخيص بنغازي لتسجيل مركباتهم الآلية، موضحًا أن القسم يعمل من أجل استقبال المواطنين وتسهيل إجراءاتهم هذه الفترة حتى يتمكن من تسجيل المركبات كافة.

وتابع المسماري أن الإجراءات الطلوبة لتسجيل المركبة الآلية هي عقد بيع، والأوراق الجمركية، والرقم الوطني، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من رخصة القيادة، وأربع صور شخصية، والفحص الفني الدوري، والتأمين الإجباري، وملف شخصي.

وتابع المسماري أن الرسوم المفروضة لتسجيل المركبات هي خمسة دينار للفحص الفني الدوري، وخمسة دينار لإصدار كتيب للمركبة، وستين دينار رسوم اللوحات المعدنية.

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