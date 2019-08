المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش عن تسليم مجموعة تنتمي لأحد مجموعات قوة الردع بطرابلس للجيش.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه “قد تم استقبال تلك المجموعة ومعاملتهم بحسب تعليمات القائد العام للجيش واعتبروا ضمن الذين رفعوا الراية البيضاء وانحازوا للوطن”.

