ظروف عمل شاقة بشركة الخدمات طبرق وسط غياب للمرتبات

أخبار ليبيا 24 – خاص

تواصل شركة الخدمات والنظافة العامة في طبرق أعمالها على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها والتي من أبرزها توقف مرتبات العاملين منذ سنة.

وقال مدير شركة عمر الطيب الشريف لأخبار ليبيا24 إن الشركة لم تتوقف عن أداء أعمالها يومًا واحدًا في ظل الظروف المحيطة بالدولة.

وأضاف، “لم نتقاض مرتباتنا من شهر مارس 2018 حتى شهر يوليو 2019 إلا رواتب شهرين فقط وأعمالنا مستمرة ونحن نقدر ظروف الدولة الحالية”.

وتابع: “تقاضينا خلال تلك المدة فقط رواتب شهري مارس 2018 ويوليو 2019”.

وأضاف، “أن العمالة الموجودة حاليًا عمالة عارضة ليس لديها أرقام وطنية ولا حسابات في المصارف وهي التي تعمل وتحتاج رواتبها نقدًا”.

وكشف الشريف، أن مجموع الرواتب الشهرية للعاملين في الشركة هو 750 ألف دينار ليبي.

وأوضح الشريف، أن الشركة تعمل على نقل 100طن من القمامة يومياً من داخل المدينة إلى المكب الرئيس والذي يقع على نحو 75 كيلو مترًا جنوبي طبرق، مشيرًا إلى أن جزءًا من مسافة طريق ترابية.

وقال الشريف، إن مقدار القمامة يقدر بنحو كيلو غرام لكل فرد يوميًا على أقل تقدير.

وأضاف، ” إن آخر تعداد لسكان طبرق في عام 2006 كان 200 ألف مواطن، لكن بعد مرور 13 سنة؛ فإن العدد تزايد”، مشيرًا إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه الشركة هي انتشار الأحياء العشوائية بالمدينة، والتي أثقلت كاهل الشركة.

وقال الشريف، “نحن نعتبر التعداد الحالي لسكان طبرق أكثر من 250 ألف نسمة لوجود الكثير من الضيوف على المدينة والعديد من العمالة الوافدة. كل هذه الأعداد تنتج ما يقدر كيلو ونصف من القمامة يوميًا”.

وأكد الشريف، أن الشركة تعمل بكامل الطاقة الموجودة لديها من عمالة ومعدات، مشيرًا إلى أن العمالة الموجودة بالشركة الآن أكثر من 500 موظف مقسمين ما بين سائقين وعمال وفنيين وإداريين.

وأوضح أن، العدد المطلوب لتشغيل الشركة بالكيفية المطلوبة هو 800 موظف، وذلك حسب التقديرات من خلال عدد المواطنين وإنتاجهم للقمامة.

وقال الشريف، “بحسب التعداد الحالي يجب أن يكون لكل 1000 مواطن عاملين ولكل 100 ألف مواطن 35 آلة ولكل آلة موظف ونصف، ولأن العدد الحالي لسكان طبرق يبلغ نحو 200 ألف نسمة؛ فإن هذا العدد يحتاج إلى 70 سيارة و105 سائق وموظف”.

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