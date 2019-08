المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة اليوم مع وزير الشؤون الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.

وناقشا الطرفان آخر التطورات في ليبيا، و أطلع سلامة وزير الخارجية بحكومة الوفاق على نتائج اجتماعاته الأخيرة مع المسئولين رفيعي المستوى في الدول الأعضاء ، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

The post “سلامة” يبحث مع ” سيالة” مستجدات الأوضاع في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية