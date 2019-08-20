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البشتي: الحوار أساسي.. ويجب حل التشكيلات المسلحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المهتم بالشأن العام عبدالعظيم البشتي، إنه ليس أمام الليبيين خيار سوى الجلوس على طاولة الحوار مهما استمرت الحرب.

وأضاف البشتي في حديث لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” الثلاثاء، إن الدول الغربية كانت تعتقد أن الحرب في بدايتها ستكون خاطفة غير أن طول مدة الحرب جعلها تغير من موقفها.

وأكد وجوب حل التشكيلات المسلحة ولكن دون قتال حتى وإن طال الزمن، لافتا إلى أن اتفاق الصخيرات كان من أهم بنوده هو الترتيبات الأمنية والذي يقضي بخروج التشكيلات خارج المدن وإعادة بناء الجيش والشرطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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