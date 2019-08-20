بعيرة: جهود لـ”هدنة إنسانية” في مرزق

قال عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة، إن ما يجري في مدينة مرزق من قتال يعد شيئا مؤسفا وخسارة كبيرة للشعب الليبي، مضيفا أن هناك جهودا محلية وأممية لحلحلة الأزمة ووقف القتال عبر هدنة إنسانية برعاية ليبية أممية.

وأوضح بعيرة، في حديث لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218” الثلاثاء، أن ما يجري في المدينة هو محاولة لشد الجيش الوطني إلى الخلف والتشوش عليه في الخطوط الخلفية حتى يخفف الضغط على طرابلس، مؤكدا قدرة الجيش على السيطرة على كل هذه الأمور.

وبخصوص إعلان مجلس النواب مرزق مدينة منكوبة، بين النائب بعيرة أن المجلس ليس بيده خيارات وقد يصعب عليه حلحلة المشكلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية