“المؤقتة”: مشاريع استراتيجية بالمنطقة الغربية

ناقش اجتماع عقده رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الثلاثاء، احتياجات المنطقة الغربية، وأصدر قرارت لمشاريع استراتيجية في المنطقة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في قرنادة وزير العمل والتأهيل – رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية الدكتور مسعود صوة، وعضو مجلس النواب عن بلدية الرجبان السيد صلاح الصهبي.

وقالت “المؤقتة” في بيان، إن الاجتماع ناقش المشروعات التي تنفذها الحكومة في بلدية الرجبان وكيفية تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها لتقديم الخدمات للمواطنين بالبلدية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء في دراسة وتنفيذ مشروع مستشفى مركز الجبل والساحل الغربي ليقدم خدماته للمواطن من الزاوية الى زوارة ومن نالوت إلى غريان، على أن يكون مقره بقصر الحاج.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء في تجهيز الدراسات لتحويل مصنع التبغ بطرابلس (الدريبي) إلى مدينة طبية متكاملة تعمل وفق المعايير الدولية.

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