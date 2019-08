ويليامز: الحل العسكري فشل في ليبيا ولابد من الحوار

المتوسط:

التقت صباح اليوم الثلاثاء السيدة ستيفاني ويليامز نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المجلس البلدي لبلدية مصراتة.

وأكدت ويليامز على استمرار البعثة في عملها من داخل ليبيا، وأن غسان سلامة بصدد تجميع رأي دولي جديد حول ليبيا، واضع في اعتباره فشل الحل العسكري، وأن الحوار السياسي والتوافق الليبي هو المخرج الوحيد للحل في ليبيا، وأن زيارتها تأتي في إطار التشاور.

و أكد الحضور على ذلك بشرط استبعاد الحل العسكري و “المشير خليفة حفتر” من أي حوار مستقبلي، وأهمية العمل على إيقاف التدخل الخارجي.

كما أكدوا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية التي يُعول عليها في إتاحة الفرصة لقيام الدولة المدنية، وفرصة أكبر في الملتقى الجامع للخروج بحكومة وحدة وطنية تُلحق بانتخابات وفق قاعدة دستورية.

كما اختتمت السيدة ستيفاني بالإشادة بدور المدينة في مكافحة الإرهاب، مؤكدة على المزيد من المشاورات وصولاً إلى حل الأزمة، بعيداً عن الحل العسكري، وبما يؤدي إلى الاستقرار وتحقيق مصالح الجميع.

