الثني يكريم عددا من مديري المستشفيات والمراكز الطبية

كرم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة عددا من مديري المستشفيات والمراكز الطبية.

وجاءت مراسم التكريم التي حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، و وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، تثمينا لدور المكرمين في الارتقاء بالقطاع الصحي في البلاد في هذا الظرف الذي تمر به.

وأكد الثني أن هذا التكريم جاء بعد زيارة عدد من المرافق الطبية وتبين تميز المكرمين عن أولئك الذين تلقوا كافة الدعم والإمكانيات وقصروا في أداء واجباتهم ،داعيا إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل توفير الخدمة الطبية الجيدة للمواطنين.

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