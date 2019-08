المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش عن استهداف تمركزات القوات الموالية لحكومة الوفاق في عين زارة والخلة

وأكمل المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ” الجيش وجه ضربات مركزّة ضد تمركزات للميليشيات نتج عنها إصابات مؤكدة”.

