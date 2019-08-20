الحكومة المؤقتة تعتزم إنشاء مدينة طبية متكاملة في طرابلس

أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني ،الثلاثاء ،عن إنشاء مدينة طبية متكاملة في طرابلس، وذلك استجابة لمقترح تقدم به عدد 72 نائبا من السادة أعضاء مجلس النواب.

وأذن الثني في البدء بالإجراءات والدراسات لمحورة وإنشاء الإضافات في مصنع التبغ بطرابلس، وداخل محيطه (على مساحة عشرة هكتارات) في منطقة الدريبي لكي يصبح مدينة طبية متكاملة.

واكد الثني أن هذه الإجراءات تترافق مع خطط “توطين وتدويل” الخدمات الطبية في ليبيا بما يخدم المواطنين بطريقة أسهل وأفضل خاصة مع تزايد عدد السكان والمسافات بدل من الاستنزاف المستمر لموارد الدولة في الخارج بدون أي تطوير بالداخل أو نقل للمعرفة.

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