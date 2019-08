الزغيد: لابد من رفع الحصانة عن النواب المنشقين لهذا السبب

المتوسط:

رفض عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد تشكيل البرلمان لجنة لاتخاذ إجراءات ضد النواب المنشقين عن المجلس.

وقال الزغيد، في تصريحات له، ” الصورة أصبحت واضحة، فهم شكلوا مجلسًا موازيا ووضعوا له رئيس ومتحدثا باسمه وأصبحوا يلغون القرارات التي اتخذها مجلس النواب في طبرق، رغم أنهم كانوا موجودين عند اتخاذ هذه القرارات وصوتوا عليها”.

وأضاف الزغيد، أن ” النواب المنشقين وافقوا على قرار منح المشير خليفة حفتر صفة “قائد عام للجيش”.

وأوضح الزغيد، ” لا نستطيع أن نحترم عملهم، لإسهامهم في تفتيت مجلس النواب وتقسيم ليبيا، ولابد من رفع الحصانة عنهم وتقديمهم للنائب العام”

