الأحوال المدنية بنغازي تعتمد أكثر من 50 ملف لساقطي القيد

أخبار ليبيا24

اعتمد مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي اليوم الثلاثاء أكثر من 50 ملف لسواقط القيد.

وأوضح المكتب الإعلامي في المصلحة أن الاعتماد تم بعد استيفاء النواقص حسب الإجراء القانوني المتبع لذلك.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدرسي أكد أن اللجنة ستكون في اجتماع دائم حتى يتم الانتهاء من كافة الملفات التي لديها، مضيفاً بأنه سيتم الانتهاء منها خلال أيام حتى لايتم تعطيل إجراءات المواطنين.

يشار إلى مكتب ساقطي القيد هو مكتب يختص بالمواليد والوفيات التي تجاوزت مدتها أكثر من عام ولم يتم تسجيلهم بسجلات واقعات المواليد والوفيات بالسجل التابع لهم، وقد شكل مدير الفرع لجنة تراجع كافة الملفات التي لدى المكتب.

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