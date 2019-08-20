الثني: عازمون على إنشاء مدينة طبية بطرابلس

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، عن عزم حكومته إنشاء عدة مشاريع في طرابلس بينها مدينة طبية متكاملة.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان إن قرار إنشاء المدينة الطبية في طرابلس جاء استجابة لمقترح تقدم به عدد 72 نائبا من أعضاء مجلس النواب.

ووافق الثني على البدء بالإجراءات والدراسات لإنشاء الإضافات في مصنع التبغ بطرابلس، وداخل محيطه (على مساحة عشرة هكتارات) في منطقة الدريبي لكي يصبح مدينة طبية متكاملة.

وأكد الثني، على هامش اجتماع عقده مع وزير العمل – رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية الدكتور مسعود صوة، بحضور عضو مجلس النواب عن الرجبان صلاح الصهبي، أن هذه الإجراءات تترافق مع خطط “توطين وتدويل” الخدمات الطبية في ليبيا لخدمة المواطنين وتوفير موارد الدولة.

وفي سياق متصل، قرر الثني إنشاء مستشفى الساحل والجبل المركزي (قصر الحاج) ليخدم المنطقة الممتدة من غرب طرابلس من الزاوية إلى زوارة ومن نالوت إلى غريان يكون موقعه في منطقة قصر الحاج كمستشفى مركزي متكامل خدمة لأهل المنطقة الغربية.

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