مشروع أوروبي لتوفير “الصحة العقلية” في ليبيا

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الثلاثاء، مشروعا للصحة العقلية في ليبيا، ضمن مبادرة موسعة للاتحاد الأوروبي لتحسين الخدمات الصحية في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان، إن المشروع الذي يمتد 3 سنوات بعنوان “العمل من أجل إعانة الصحة العقلية في ليبيا”، يهدف إلى تحسين وتوفير خدمات رعاية الصحة العقلية في طرابلس وبنغازي ومصراتة.

وأشارت البعثة إلى أن المشروع يأتي بالتعاون بين وزارة الصحة الليبية، ومنظمة الإعاقة الدولية، والمركز التونسي لإعادة التأهيل، بدعم من الاتحاد الأوروبي «نبراس» والجامعات الليبية وجامعة تونس المنار.

وقالت إنه وكجزء من البرنامج، تجري منظمة الإعاقة الدولية مسحًا داخل المجموعات الليبية والخدمات الصحية في ليبيا حول التصورات المحلية للصحة العقلية، بهدف تقديم تصور للدورات التدريبية القادمة للمهنيين في مجال الخدمات الصحية وفقًا لاحتياجات الليبيين، وبالتزامن مع هذه الخطوة تستمر منظمة الإعاقة الدولية في تقديم خدمات إعادة تأهيل شاملة للأشخاص ذوي الإعاقات والإصابات الناتجة عن الصراعات كجزء من دورها الإنساني في ليبيا.

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