مساعٍ لإحداث تنمية شاملة في غدامس

انطلقت بقاعة المجلس البلدي غدامس سلسلة اجتماعات تنظمها اللجنة التنسيقية لإعداد خطة التنمية المستدامة مع القطاعات الحيوية بالمدينة كقطاع (التعليم والصحة والإسكان والمرافق والسياحة والمواصلات والزراعة والثروة الحيوانية والكهرباء بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وتأتي هذه الاجتماعات بإشراف وزارة الحكم المحلي وبالتنسيق مع منظمة التعاون الألماني (G I Z)، وفي إطار الجهود الرامية إلى وضع خطوط عريضة لسياسة تنموية شاملة في غدامس.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى وضع الأسس والقواعد السلمية التي تنبثق من القاع إلى الأعلى لوضع معالم الخطة العشرية (2020/ 2030) للبلدية.

ولا زالت لجنة التنمية المحلية مستمرة في إجراء الاجتماعات إلى نهاية هذا الشهر الجاري. وفي الختام يتم بلورة وحوصلة نتائج هذه الاجتماعات لتكون هي اللبنة الأولى والمرتكز لوضع خطة استراتجية طويلة المدى للمجلس البلدي غدامس.

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