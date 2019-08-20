انقطاع الكهرباء يطيح بمحاصيل سمنو

أثّر انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتذبذبه على “ري المحاصيل الزراعية” في منطقة سمنو بوادي البوانيس، وتسبب بأضرار لمضخات المياه الغاطسة وبالتالي توقف الآبار عن العمل، فضلا عن ارتفاع أسعار صيانة المضخات العاطلة.

وقال المزارع احميد الطاهر لقناة “218NEWS” إن انقطاع الكهرباء تسبب له بخسارة وصفها بالفادحة خلال الموسم الزراعي 2018-2019، موضحا أن أكثر من 4000 شجرة عنب و6000 شجرة برتقال والآلاف من أشجار الزيتون ماتت عطشا.

وناشد الطاهر مجلس النواب ووزارة الزراعة بالتدخل للتنسيق ما بين المناطق الزراعية والسماح للمزارعين في الجنوب بالتركيز على المحاصيل غير المستهلكة للمياه خلال فصل الصيف والالتزام بالدعم بالأسمدة والأدوية وتسويق المحاصيل فيما بعد.

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