دولة رئيس مجلس الوزراء يعلن عن عزم الحكومة المؤقتة إنشاء مدينة طبية متكاملة في طرابلس

قرنادة 20 أغسطس 2019 (وال) – أعلن دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني عن إنشاء مدينة طبية متكاملة في طرابلس، وذلك استجابة لمقترح تقدم به عدد 72 نائبا من السادة أعضاء مجلس النواب.

وأذن دولته في البدء بالإجراءات والدراسات لمحورة وإنشاء الإضافات في مصنع التبغ بطرابلس، وداخل محيطه (على مساحة عشرة هكتارات) في منطقة الدريبي لكي يصبح مدينة طبية متكاملة.

واكد دولته أن هذه الإجراءات تترافق مع خطط “توطين وتدويل” الخدمات الطبية في ليبيا بما يخدم المواطنين بطريقة أسهل وأفضل خاصة مع تزايد عدد السكان والمسافات بدل من الاستنزاف المستمر لموارد الدولة في الخارج بدون أي تطوير بالداخل أو نقل للمعرفة.

وفي سياق متصل قرر دولة رئيس مجلس الوزراء إنشاء مستشفى الساحل والجبل المركزي (قصر الحاج) ليخدم المنطقة الممتدة من غرب طرابلس من الزاوية إلى زوارة ومن نالوت إلى غريان يكون موقعه في منطقة قصر الحاج كمستشفى مركزي متكامل خدمة لاهل المنطقة الغربية كون الحكومة المؤقتة حكومة شرعية لكل الليبيين.

يشار إلى أن إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء جاء على هامش اجتماع عقده مع معالي وزير العمل – رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية الدكتور مسعود صوة، بحضور سيادة عضو مجلس النواب عن الرجبان السيد صلاح الصهبي. (وال – قرنادة) ع ع

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