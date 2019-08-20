غرفة عمليات الكرامة :مجموعة أخرى تسلّم نفسها للقوات المسلحة

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش ،مساء الثلاثاء ،عن تسليم مجموعة أخرى تسلّم نفسها للقوات المسلحة بكامل عتادها وهي تنتمي لأحد مجموعات قوة الردع بطرابلس.

وقال المركز إنه “تم استقبالهم ومعاملتهم بحسب تعليمات القائد العام واعتبروا ضمن الذين رفعوا الراية البيضاء وانحازوا للوطن”.

هذا و يشهد محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس ،اشتباكات متقطّعة ،وقد استهدفت قوات الجيش تمركزات القوات الموالية لحكومة الوفاق ،وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إنه “نتج عن هذه الضربات إصابات مؤكدة”.

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