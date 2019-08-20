مركز مكافحة الأمراض: إصابة أكثر من 90 مواطنا بتسمم غذائي في الأبيار

قال مشرف الرصد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الأبيار علي بوهدمة، مستشفى الأبيار جنوب بنغازي استقبل أكثر من 90 حالة تسمم غذائي بينهم أطفال ونساء ورجال.

وأرجع بوهدمة، في بيان للمركز، سبب التسمم الغذائي إلى تناول المصابين لوجبات من أحد مطاعم المدينة.

وقال مشرف برنامج الرصد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الفقيه، إن إدارة الرصد تابعت عن كثب حالات التسمم، مضيفا أنه جرى أخذ عينات من المصابين للتحليل المختبري، مؤكدا مغادرة جميع الحالات بعض تلقيهم العلاج اللازم.

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