المتوسط:

كشفت قناة العربية الإخبارية عن تجدد الاشتباكات على طريق الأبيار في منطقة عين زارة جنوب طرابلس.

وأفادت القناة نقلا عن مصادر لها سقوط قتيل على الأقل عند المدخل الغربي لطرابلس، مشيرة إلى وصول تعزيزات عسكرية لحكومة الوفاق.

وقال محمد المفتي، قائد ميداني في قوات “الوفاق”، لوكالة “نوفا” للأنباء، إن “قوات الوفاق لا تزال تحافظ على مواقعها في عين زارة ولم يحدث تغيير كبير في أي من مواقع الطرفين، رغم محاولات التقدم من قبل الطرفين”.

The post تجدد الاشتباكات على طريق الأبيار في عين زارة جنوب طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية