الثني يبحث آليات توريد الأدوية و التطعيمات للمرافق الصحية

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ،الثلاثاء ،اجتماعا مع جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة لمتابعة سير عمل الجهاز وبحث آليات توريد الأدوية والتطعيمات للمرافق الصحية.

وأشار الثني خلال الاجتماع إلى تخصيص مبالغ مالية لغرض شراء الادوية والتطعيمات من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا أنه قد تم توريد عدة أصناف من الأدوية والتطعيمات ، يجري استلامها من ميناء بنغازي بإجمالي خمس دفعات سيتم توريدها للمخازن وتوزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية وفق الآلية المتبعة لجهاز الإمداد لتخفيف معاناة المواطن.

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