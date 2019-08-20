مستشفى الأبيار يؤكد مغادرة كافة المصابين بتسمّم غذائي

قال مدير المكتب الإعلامي لمستشفى الأبيار العام وبحسب قسم الإسعاف بالمدينة، أن المستشفى حتى صباح اليوم لايزال يستقبل حالات تسمم غذائي ، لعدد “4” من المواطنين.

وبحسب رئيس المكتب الإعلامي للمستشفى أحمد العقوري أن المستشفى استقبل بالأمس “125” حالة تسمم غذائي بينهم أطفال ونساء ورجال.

وأوضح العقوري ،في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ،أن سبب التسمم هو تناولهم لوجبات من مطعم معين، في حين نفى بعض المصابين تناولهم أكلا من الخارج، بحسب ما قاله بعض المصابين .

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لتقديم الإسعافات الأولية للحالات مكون، الأطباء، وهيئة وعناصر التمريض، ومخازن الإمداد، وإدارة الصيدلة والمعدات الطبية، الذين منهم من استقطع إجازته وحضر لتقديم واجبه ومد يد العون لزملائه.

ونوه العقوري إلى أنه حتى الآن لم يتم معرفة السبب الرئيس وراء هذا التسمم، وقد تم تبليغ الصحة الأولية والتفتيش الصحي بالمدينة، مؤكدًا أن كل الحالات غادرت المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

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