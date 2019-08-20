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اشتباكات بين “كتيبة معمر الضاوي” و “كتيبة فرسان جنزور”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد ضابط من غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني أن الطريق الساحلي الرابط مدينتي طرابلس والزاوية قد تم فتحه بعد إغلاقه عند البوابة المعروفة بببوابة الــ 17 .

وذكر عضو غرفة العمليات أن سبب الإغلاق هو الاشتباكات التي اندلعت
بين “كتيبة معمر الضاوي” التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق و “كتيبة فرسان جنزور” التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق .

وصدرت تحذيرات لكل أهالي الزاوية بعدم استخدام الطريق الساحلي نحو بوابة 27 فيما لم ترد أي أخبار بعد عن وقوع ضحايا وإصابات بين الفصيلين المتناحرين فيما ذكرت مصادر متعددة في وقت سابق عن وقوع الكثير من الخلافات والاحتقانات بين التشكيلات المسلحة المختلفة التابعة لقوات حكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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