كلية الآداب بهون تستضيف 300 طالبة وطالب لامتحانات الثانوية

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يواصل حوالي 300 طالبة وطالب من ثلاث مدارس ثانوية في مدينة هون توجههم بشكل يومي منذ مطلع الأسبوع إلى اللجنة الأولى لامتحانات الشهادة الثانوية على مستوى بلدية الجفرة والتي تقرر أن تستضيفها قاعات كلية الآداب بهون التابعة لجامعة الجفرة .

وفرت كلية الآداب للممتحنين والممتحنات 8 قاعات مجهزة ومكيفية تستقبل العدد المشار إليه بواقع 5 قاعات خاصة بالطالبات و 3 خصصت للطلبة بحيث تشرف كل لجنة على مجموع القاعات الخاصة بكل فئة على حدة .

وتواجد رجال الأمن في الموعد لتأمين سير الامتحانات في ظروف ملائمة ومطمئنة واللجان الخاصة بتجهيز القاعات والإفطار الخاص بالطلبة والمشرفين والمراقبين ورؤوساء اللجان.

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