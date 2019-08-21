أهالي “صرمان” و “بوعيسى” ينجزون طريقاً أهملتها الحكومة

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يقوم نشطاء ومتطوعون من أهل صرمان وأبوعيسى هذه الأيام بأعمال الحفر والردم وطرح الأساس الحبيبي للطريق الرابط بين مدينة صرمان غرباً وبلدة أبوعيسى شرقاً بمسافة طولية تقدر بحوالي 200 متر.

تُعرف هذه الطريق بـ “طريق السكة”وجاري العمل على استكمال وتنفيذ وانجاز الطريق على مدار هذا الأسبوع بالرصف ويأتي هذا العمل للحد مما تعانيه هذه الطريق في السابق من ازدحام مروري وخصوصا في فترة الشتاء ومايجتاحها من مستنقعات مياه الأمطار والغبار وغيرها من العوائق.

وقال أعيان ونشطاء من المنطقتين إن البادرة طيبة من أهالي صرمان وابوعيسى حيث تكاتفت الجهود من الخيرين ورجال الأعمال والمتبرعين في ظل غياب تام للدولة لليبية-حسب وصفهم.

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