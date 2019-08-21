اخبار ليبيا الان

اجخرة .. لجنة لترقية المعهد العالي لشؤون الطاقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى المعهد العالي لشؤون الطاقة في مدينة اجخرة بمنطقة الواحات لجنة من الهيئة العامة للتعليم التقني في جولة ميدانية للتعرف على إمكانيات المعهد وما يتوفر به من معامل وقاعات دراسية وخطة العمل من أجل ترفيعه إلى كلية الطاقة المتجددة

وعبرت اللجنة عن ارتياحها تجاه الإمكانيات المتاحة حالياً والتي لاتوجد حتى داخل الجامعات والكليات المتخصصة-حسب رأي اللجنة.

وتأتي هذه الزيارة بناء على تعليمات رئيس هيئة التعليم التقني بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن تشكيل لجنة لتقييم المعاهد والتي سيتم ترقية المتميز منها إلى كليات تقنية.

يُشار إلى أن المعهد العالي لشؤون الطاقة في مدينة اجخرة قد اُفتتح في سنة 2017 وقام بتخريج أولى دفعاته في شهر يوليو الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك