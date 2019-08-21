اجخرة .. لجنة لترقية المعهد العالي لشؤون الطاقة

وصلت إلى المعهد العالي لشؤون الطاقة في مدينة اجخرة بمنطقة الواحات لجنة من الهيئة العامة للتعليم التقني في جولة ميدانية للتعرف على إمكانيات المعهد وما يتوفر به من معامل وقاعات دراسية وخطة العمل من أجل ترفيعه إلى كلية الطاقة المتجددة

وعبرت اللجنة عن ارتياحها تجاه الإمكانيات المتاحة حالياً والتي لاتوجد حتى داخل الجامعات والكليات المتخصصة-حسب رأي اللجنة.

وتأتي هذه الزيارة بناء على تعليمات رئيس هيئة التعليم التقني بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن تشكيل لجنة لتقييم المعاهد والتي سيتم ترقية المتميز منها إلى كليات تقنية.

يُشار إلى أن المعهد العالي لشؤون الطاقة في مدينة اجخرة قد اُفتتح في سنة 2017 وقام بتخريج أولى دفعاته في شهر يوليو الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية