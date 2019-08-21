بني وليد .. الصيدلية المركزية:” 20 ألف وصفة في 10 أيام”

تقرير|218

تواصل الصيدلية المركزية في مدينة بني وليد التابعة لإدارة الخدمات الصحية تقديم الخدمات للموطنين بالبلدية طيلة الأسبوع ولأكثر من 10 ساعات يومياً وبالمجان وقد مضى على افتتاحها 10 أيام.

وصلت عدد الوصفات المصروفة في هذه الفترة الوجيزة إلى 20 ألف وصفة منذ افتتاحها -حسب منظومة الصيدليـة .. وتقدم الصيدلية الخدمات لأهالي بني وليد كما يلجأ إليها أهالي المدن المجاورة لتوفر الدواء بها باستمرار وتردى الخدمات الدوائية في المناطق المحيطة.

وقال “جمال الساعدي” مدير الصيدلية المركزية إنه يوجد عدد كبير من الأصناف غير متوفرة ومن أهمها أدوية السكر والضغط وبعض أدوية الأمراض المزمنة.

وناشد “الساعدي” وزارة الصحة لتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وذلك لكثرة المترددين وغلاء أسعارها بالصيدليات الخاصة.

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