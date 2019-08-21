تراغن .. مساعدات لنازحي مرزق من الهلال الأحمر بنغازي

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وصلت إلى مدينة تراغن شحنة من المساعدات الإنسانية مقدمة من الإدارة العامة للهلال الأحمر الليبي في بنغازي لتوزيعها على الأسر النازحة من مدينة مرزق جراء الاعتداءات على المدينة وماشهدته من معارك أسفرت عن نزوح أغلب أهلها إلى المدن المجاورة والقريبة ومنها تراغن.

تهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في رفع المعاناة عن النازحين وكان في استقبال الشحنة عناصر شعبة الهلال الأحمر الليبي بتراغن بالتعاون مع المجلس الاجتماعي وجمعية الهناء الخيرية وفوج تراغن للكشافة والمرشدات.

شملت الشحنة عدة أصناف من المواد الغذائية تمثلث في مواد السكر والأرز والطماطم والزيت والدقيق، وسيتم توزيع الشحنة وفق كشوفات تم إعدادها بشكل يوضح مكان الإقامة وعدد أفراد الأسرة وعدد الأسر في المقر الواحد للسكن ليكون التوزيع عادلاً وشاملاً.. وتعتبر المواد الغذائية جزءاً من لوازم كثيرة يحتاجها النازحون علاوةً على الجوانب الصحية والاحتياجات الشخصية والمستلزمات المنزلية .

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