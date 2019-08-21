استسلام مجموعة من مليشيا الردع للجيش الليبي

قالت مصادر عسكرية ليبية إن مجموعة من مليشيا قوة الردع الخاصة سلّمت نفسها إلى الجيش الوطني الليبي.

وذكر بيان لغرفة عمليات الكرامة الثلاثاء أن المجموعة وهي الثانية، سلّمت نفسها بكامل عتادها، وقد استقبل عناصرها وعوملوا بحسب تعليمات القائد العام للجيش الوطني الليبي، واعتبروا من ضمن الذين رفعوا الراية البيضاء وانحازوا للوطن.

كما أفادت الغرفة بأن ثلاثة أفراد من مليشيا غنيوة الككلي ”قوة الردع والتدخل المشتركة- بوسليم“ قتلوا الثلاثاء بسقوط قذيفة هاون، وجرح 9 آخرين.

من جهة أخري نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي إصدارًا جديدًا تحت مسمى ”كشف اللثام عن حقيقة حشد اللئام“ أظهرت فيه مقاطع مصورة بثها متطرفون يقاتلون في صفوف مليشيات حكومة الوفاق، ومن بينهم عناصر مطلوبة لدى الأجهزة الأمنية لتورطها في جرائم اغتيالات داخل مدينة بنغازي في السنوات الماضية.

وأظهر الإصدار عددًا من المقاتلين المتطرفين الذين جرى رصدهم ومنهم: يوسف بن زبلح- مجلس شورى بنغازي، أحمد المعداني- مجلس شورى بنغازي ومن ثم سرايا الدفاع عن بنغازي، مفتاح المنفي- مجلس شورى بنغازي، محمد البرعصي- مجلس شورى بنغازي ومن ثم سرايا الدفاع عن بنغازي، أحمد الغرياني- درع ليبيا 2 ومن ثم سرايا الدفاع عن بنغازي.

المصدر: إرم نيوز

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