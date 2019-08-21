«المناصب السيادية» و«حرب العاصمة» على أجندة الجلسة العامة لمجلس الدولة

ناقش المجلس الأعلى للدولة، في جلسة تشاورية أمس الثلاثاء، الملفات التي يحضر لمناقشتها خلال الجلسة العامة المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل.

ووضع المجلس بنود تلك الجلسة، وتتمثل في مناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية والمعيشية، وسبل التخفيف من معاناة المواطنين، ولا سيما المتضررين من حرب العاصمة، وفق بيانه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أنه ستتم مناقشة ملف المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وآلية التوافق عليها مع مجلس النواب.‎

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