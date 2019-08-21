سلاح الجو يستهدف عدة مواقع في طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، استهداف سلاح الجو الليبي عدة مواقع في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي إن “مقاتلات السلاح الجوي تستهدف في غاراتها مواقع الميليشيات في عدد من تمركزاتها في العاصمة طرابلس”.

وتجددت أمس الثلاثاء الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي جنوبي العاصمة الليبية.

وكان الجيش الوطني الليبي، دفع في وقت سابق الثلاثاء بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور المعارك في العاصمة طرابلس، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية الموجودة هناك والمشاركة في العمليات القتالية.

وتتواصل منذ أبريل، اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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